Подозреваемых в краже телефонного кабеля задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали двух подозреваемых в краже телефонного кабеля из подвала жилого дома. Получив сообщение о противоправных действиях на Комсомольском проспекте, стражи порядка оперативно прибыли по указанному адресу.

Двое неизвестных проникли в подвал, срезали телефонный кабель и сложили его в сумки. Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции. Следствие установило, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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