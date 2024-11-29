Подозреваемых в краже строительных инструментов задержали в Ленинском округе

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже инструмента из гипермаркета. Находясь в торговом зале, они переклеили магазинный маркер, обозначающий личные вещи посетителей, на упаковку неоплаченного электрического инструмента.
Затем злоумышленники оплатили на кассе самообслуживания недорогие строительные детали и попытались выйти из магазина, но были задержаны росгвардейцами, оперативно прибывшими по сигналу «тревога».
Задержанных передали в полицию. Выяснилось, что ранее злоумышленники уже совершали подобные кражи. Ущерб мог составить около 50 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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