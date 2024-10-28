Подозреваемых в краже обуви из магазина задержали в Электростали

Сотрудники Росгвардии задержали двух граждан за кражу обуви из сетевого магазина. Инцидент произошел в Электростали.

Стражи порядка прибыли в магазин по сигналу «Тревога». На месте выяснилось, что злоумышленники сложили несколько пар обуви в собирались покинуть магазин, не оплатив товар.

Росгвардейцы задержали нарушителей и доставили их в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.