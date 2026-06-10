Подозреваемых в краже на 400 тысяч рублей задержали в Одинцове

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому округу задержали четверых жителей Московской области в возрасте от 18 до 54 лет. Граждан подозревают в совершении кражи из частного дома в Голицыне.

Установлено, что злоумышленники дождались, пока хозяева покинут дом. Двое из них в масках отогнули край металлического листа ограждения, при помощи гвоздодера отжали окно на первом этаже и проникли внутрь. Двое других оставались на улице, чтобы предупредить сообщников о возможном возвращении жильцов.

Правонарушители похитили ювелирные украшения и деньги, после чего скрылись на автомобиле. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Полицейские установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых, а также изъяли у них балаклавы, гвоздодеры и пневматический пистолет. Следователь Следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одинцовский городской суд двоим фигурантам избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим — домашний арест.