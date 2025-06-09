Подозреваемую в убийстве пятилетней дочери задержали в Воскресенске
В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве ее маленькой дочери. По данному факту возбудили уголовное дело.
Сообщение о случившемся поступило в полицию — трагедия произошла в квартире на Рабочей улице. Женщина сама призналась в содеянном.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии нашли тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемую сразу задержали и передали следователям.
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