Подозреваемую в убийстве пятилетней дочери задержали в Воскресенске

В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве ее маленькой дочери. По данному факту возбудили уголовное дело.

Сообщение о случившемся поступило в полицию — трагедия произошла в квартире на Рабочей улице. Женщина сама призналась в содеянном.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии нашли тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемую сразу задержали и передали следователям.