Подозреваемую в краже товаров из супермаркета задержали в Воскресенске

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, которую подозревают в краже бытовой химии из сетевого супермаркета. Патруль заметил ее на улице Карла Маркса. По приметам она напоминала разыскиваемую. Увидев экипаж, женщина занервничала и попыталась скрыться в подъезде, но росгвардейцы быстро остановили ее.

Выяснилось, что около месяца назад она украла восемь упаковок шампуней и дезодорантов на сумму около трех тысяч рублей. Кроме того, выяснилось, что она уже не раз привлекалась к ответственности за кражи.

Задержанную 28-летнюю уроженку ближнего зарубежья передали полиции для дальнейшего разбирательства.