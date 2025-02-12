Подозреваемую в краже конфет из супермаркета задержали в Одинцове

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали женщину, которую заподозрили в краже шоколадных конфет из супермаркета. Сумма ущерба могла составить более 5500 рублей.

В одном из магазинов вечером во вторник сработал сигнал тревоги. Сотрудник службы безопасности супермаркета сообщил росгвардейцам, что одна из посетительниц внесла на кассе сумму, которая не соответствовала стоимости коробки конфет, а затем попыталась скрыться.

Местную жительницу задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители проводят проверку.