Подозреваемую в краже из магазина задержали в Подольске

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже из супермаркета. Ей оказалась ранее судимая жительница Москвы.

Стражи порядка прибыл по сигналу «Тревога» в магазин на Комсомольской улице. Оказалось, что посетительница попыталась вынести товары, не оплатив их. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она спрятала продукты в сумку.

Злоумышленницу задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».