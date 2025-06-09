Подозреваемую в краже из магазина задержали в Мытищах

Росгвардия задержала подозреваемую в краже из сетевого магазина в Мытищах. Ей оказалась 34-летняя москвичка.
Сигнал о срабатывании тревожной кнопки поступил на пульт охраны. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что женщина прямо в зале надела новые кроссовки, положила в рюкзак бутылку алкоголя и книгу. На кассе она сказала, что «товары стоят дорого» и пошла к выходу, не заплатив.
Уйти далеко ей не удалось — на выходе подозреваемую уже ждали росгвардейцы. Сейчас по этому случаю проводится проверка.
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