Подозреваемую в краже из магазина задержали в Клину

Сотрудники Клинского отдела Росгвардии задержали подозреваемую в краже в супермаркете на улице Гагарина. Ей оказалась 38-летняя москвичка.

Охранник магазина вызвал сотрудников Росгвардии, заметив, что женщина складывает кофе и шоколад в пакеты и рюкзак. На выходе ее задержали стражи порядка. Нарушительницу передали в полицию. Сейчас по данному факту проводят проверку.