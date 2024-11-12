Подозреваемую в краже из магазина задержали в Клину

Сотрудники Клинского отдела Росгвардии задержали подозреваемую в краже в супермаркете на улице Гагарина. Ей оказалась 38-летняя москвичка.
Охранник магазина вызвал сотрудников Росгвардии, заметив, что женщина складывает кофе и шоколад в пакеты и рюкзак. На выходе ее задержали стражи порядка. Нарушительницу передали в полицию. Сейчас по данному факту проводят проверку.
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