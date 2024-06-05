Подозреваемую в краже из гипермаркета задержали в Одинцове

Росгвардия Московской области задержала подозреваемую в краже из сетевого гипермаркета. Ей оказалась 47-летняя жительница Одинцова.

Сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревожной кнопки в магазин в селе Юдино. Выяснилось, что неизвестная гражданка совершила кражу. В примерочной женщина спрятала различные товары в сумку, а на кассе женщина оплатила другую продукцию по меньшей цене.

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Стражи порядка задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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