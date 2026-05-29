Подозреваемую в краже банковской карты задержали в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Серебрянопрудский» задержали подозреваемую в краже 54-летнюю женщину. Местная жительница уже имеет судимость.

Предполагаемая злоумышленница обнаружила возле мусорного контейнера в микрорайоне Юбилейный чужую банковскую карту и расплачивалась ею в течение трех дней.

«Владелец карты заметил пропажу после того, как ему позвонили из финансового учреждения и сообщили о возникновении задолженности по кредиту. Мужчина обратился в полицию», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело о краже.

«Изучив записи камер видеонаблюдения по адресам, где совершались покупки, полицейские установили личность подозреваемой. Вскоре она была задержана по месту жительства», — пояснила Татьяна Петрова.

Женщину поместили под домашний арест.