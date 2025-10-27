Подозреваемого в угрозе убийством задержали в Одинцове

В Одинцове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал жене расправой. Инцидент произошел в одной из квартир на Сколковской улице.

Как сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области, сигнал поступил от соседей, которые услышали из квартиры крики о помощи. На место сразу выехал экипаж вневедомственной охраны.

Выяснилось, что между супругами произошел конфликт, во время которого 43-летний мужчина схватил ножницы и стал угрожать жене. Росгвардейцы оперативно задержали нарушителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.