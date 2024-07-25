Подозреваемого в угрозе убийством задержали в Коломне

пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали подозреваемого в угрозе убийством в Коломне. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

Следуя по маршруту патрулирования, стражи порядка заметили мужчину, схожего по внешним признакам с разыскиваемым по ориентировке. Ранее из-за бытовой ссоры подозреваемый угрожал своей сожительнице убийством и пытался ее задушить. Пострадавшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном.

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