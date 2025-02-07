Подозреваемого в убийстве задержали в Орехово-Зуеве

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 31-летний местный житель.

Накануне вечером правоохранители получили сообщение о тревоге в комплексе для досуга на улице Стадионной.

Стражи порядка, прибывшие на место, выяснили, что между отдыхавшими в спортивном парке родственниками вспыхнула ссора. Один мужчина ударил ножом другого, а также избил еще одного участника конфликта. Получивший ранение гражданин скончался до приезда врачей. Второго пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемого в преступлении задержали. Росгвардейцы передали злоумышленника следователям, которые позже возбудили уголовное дело.