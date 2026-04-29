Подозреваемого в убийстве мужчину арестовали в Одинцове

Мужчину в возрасте 49 лет задержали по подозрению в убийстве знакомого. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел в квартире жилого дома в Голицыне. По данным следствия, между двумя мужчинами вспыхнула ссора на бытовой почве, причем оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры подозреваемый нанес 44‑летнему мужчине несколько ножевых ударов в область груди. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Оперативные действия правоохранительных органов позволили быстро установить обстоятельства трагедии и задержать подозреваемого. Сотрудники Росгвардии отреагировали на поступивший сигнал о происшествии. Благодаря слаженной работе силовиков злоумышленние не успел скрыться и был взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следственные органы продолжают изучать обстоятельства трагедии.