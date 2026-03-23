Подозреваемого в разбойном нападении поймали в Одинцове спустя 15 лет

Сотрудники полиции округа задержали мужчину, подозреваемого в преступлении, который скрывался от следствия с 2011 года. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Заявление о нападение поступило в дежурную часть в 2011 году — злоумышленник пришел к потерпевшему под видом нового знакомого и, находясь в квартире, нанес мужчине множественные удары. Затем подозреваемый украл ювелирные изделия на сумму около двух миллионов рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали нарушителя — им оказался ранее судимый 40-летний житель Северо-Кавказского федерального округа.

Следственным управлением УМВД России по Одинцовскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»).