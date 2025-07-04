Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Жуковском

Сотрудники Раменского отдела Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 28-летний житель Жуковского. Он ехал на велосипеде по поселку Кратово, а увидев правоохранителей, поспешил скрыться.

Гражданин резко свернул с дороги, это привлекло внимание росгвардейцев. Его задержали и доставили в полицию.

Уже в отделе при нем обнаружили три свертка с неизвестным веществом. На допросе парень признался, что 50 таких заготовок он уже развез в «тайники». Как показала экспертиза, внутри лежал гашиш массой в 2,7 грамма.

Возбуждено уголовное дело.