Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Жуковском

Сотрудники Раменского отдела Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 28-летний житель Жуковского. Он ехал на велосипеде по поселку Кратово, а увидев правоохранителей, поспешил скрыться.
Гражданин резко свернул с дороги, это привлекло внимание росгвардейцев. Его задержали и доставили в полицию.
Уже в отделе при нем обнаружили три свертка с неизвестным веществом. На допросе парень признался, что 50 таких заготовок он уже развез в «тайники». Как показала экспертиза, внутри лежал гашиш массой в 2,7 грамма.
Возбуждено уголовное дело.
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