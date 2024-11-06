Подозреваемого в проникновении в офис УК задержали в Шатуре

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в незаконном проникновении в офис местной управляющей компании. Им оказался 44-летний мужчина.
Вечером, находясь на маршруте патрулирования, экипаж получил сигнал о несанкционированном присутствии гражданина в офисе. На месте руководитель компании сообщил, что бывший сотрудник через пластиковое окно на первом этаже проник внутрь после окончания рабочего дня.
Предположительно, он похитил 60 тысяч рублей и инструменты, но был замечен сотрудником, вернувшимся в офис. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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