Подозреваемого в проникновении на водонасосную станцию задержали в Электростали

Представители Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в попытке незаконного проникновения на территорию водонасосной станции. Им оказался 35-летний местный житель.

Во время патрулирования улиц стражи порядка получили информацию о том, что неизвестный пытается проникнуть на охраняемый участок промышленного объекта. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии осмотрели территорию и обнаружили нарушителя. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Сейчас по данному факту проводится проверка, чтобы установить мотивы его действий.

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