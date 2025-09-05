Подозреваемого в преследовании детей задержали в Пушкино

В Пушкино сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который преследовал детей в одном из местных супермаркетов. Сообщение о происшествии поступило от полиции: неизвестный вел себя подозрительно и приставал к несовершеннолетним на улице Просвещения.

Когда росгвардейцы прибыли на место, выяснилось, что мужчина сначала бесцельно бродил по залу, а затем начал идти за девочками и схватил одну из них за руку. По приметам его быстро нашли рядом с магазином.

Задержанным оказался 33-летний гражданин из ближнего зарубежья. Он был пьян и не смог объяснить свои действия. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.