Подозреваемого в повторной краже из супермаркета задержали в Электростали

Сотрудники Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого при попытке повторной кражи из супермаркета. Инцидент произошел в Электростали.

Стражи порядка прибыли в магазин в поселке Фрязево после срабатывания тревожной кнопки. Выяснилось, что охранник увидел по камерам видеонаблюдения мужчину, который два дня назад украл несколько бутылок элитного алкоголя. Наказания за первое правонарушение злоумышленнику удалось избежать, поэтому он вернулся в магазин за второй партией.

На этот раз мужчину удалось задержать. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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