Подозреваемого в порче чужого автомобиля задержали в Воскресенске

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в порче чужого автомобиля. Им оказался местный житель. Злоумышленник не смог объяснить свои действия.

Сообщение о происшествии на охраняемом объекте на улице Куйбышева поступило днем. Охранник парковки рассказал стражам порядка, что неизвестный проник на стоянку и разрисовал краской одну из иномарок. Злоумышленника задержали и передали полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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