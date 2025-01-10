Подозреваемого в незаконном проникновении в магазин задержали в Дмитрове

Росгвардия Московской области задержала подозреваемого в незаконном проникновении в закрытый магазин. По внешним признакам нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о правонарушении поступила утром. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и обнаружили, что входная дверь в магазин взломана. Внутри находился мужчина, который не смог внятно объяснить причину своего нахождения в торговой точке.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.