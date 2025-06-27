Подозреваемого в незаконном проникновении в детский сад задержали в Химках

Сигнал «тревога» поступил с охраняемого дошкольного учреждения на улице Чапаева. Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали молодого человека.

Как выяснилось, он перелез через забор, с помощью лома взломал дверь и попал в здание хозяйственного блока. Объяснить свои действия он не смог — сказал, что не помнит, как оказался там. Сейчас нарушителя передали в полицию. Сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.