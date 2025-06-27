Подозреваемого в незаконном проникновении в детский сад задержали в Химках

Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого, который незаконно залез на территорию детского сада. Им оказался 20-летний житель Москвы.
Сигнал «тревога» поступил с охраняемого дошкольного учреждения на улице Чапаева. Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали молодого человека.
Как выяснилось, он перелез через забор, с помощью лома взломал дверь и попал в здание хозяйственного блока. Объяснить свои действия он не смог — сказал, что не помнит, как оказался там. Сейчас нарушителя передали в полицию. Сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Годовщину издания повести «Военная тайна» отметили в Балашихе
Капитальный ремонт школы № 32 в Балашихе выполнили на 50%
Более 20 дорог общего пользования отремонтировали в Солнечногорске
Капитальный ремонт гимназии № 1 в Балашихе завершат к 1 сентября
Делегация из Балашихи приняла участие в форуме «Единой России»
Новый маммографический кабинет открылся в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте