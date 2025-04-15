Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Пушкино

Сотрудники Росгвардии в Пушкино задержали 24-летнего жителя Москвы, которого подозревают в торговле наркотиками. Ночью на Надсоновской улице стражи порядка заметили мужчину, который что-то искал в земле. Увидев патрульную машину, он попытался убежать, но его быстро остановили.

Во время разговора мужчина признался, что у него при себе есть наркотики, которые он собирался продавать. При обыске в его куртке нашли 12 свертков. Экспертиза показала, что это был метадон — 1,18 грамма.

Мужчину передали полиции, против него возбудили уголовное дело