Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Пушкино

Сотрудники Росгвардии в Пушкино задержали 24-летнего жителя Москвы, которого подозревают в торговле наркотиками. Ночью на Надсоновской улице стражи порядка заметили мужчину, который что-то искал в земле. Увидев патрульную машину, он попытался убежать, но его быстро остановили.
Во время разговора мужчина признался, что у него при себе есть наркотики, которые он собирался продавать. При обыске в его куртке нашли 12 свертков. Экспертиза показала, что это был метадон — 1,18 грамма.
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