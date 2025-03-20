Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину

В Клину сотрудники Росгвардии задержали мужчину с наркотиками. Во время патрулирования на Большой Октябрьской улице они заметили обеспокоенного прохожего, который постоянно оглядывался и шел неуверенно.
При виде патруля он попытался убежать, но его быстро задержали. В разговоре с правоохранителями мужчина сразу признался, что в чехле его телефона есть наркотики.
При досмотре у 30-летнего местного жителя нашли сверток с порошком. Экспертиза показала, что это смесь нескольких запрещенных веществ. По данному факту возбудили уголовное дело.
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