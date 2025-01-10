Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину

Росгвардия Московской области задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Клину. Им оказался 25-летний уроженец Самарской области.
Патрулируя улицы, стражи порядка заметили подозрительного гражданина. Увидев росгвардейцев, молодой человек занервничал и попытался отбросить в сторону полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. По внешним признакам подозреваемый находился в состоянии опьянения.
Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что в пакете находилось наркотическое вещество — альфа-ПВП. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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