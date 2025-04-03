Подозреваемого в нескольких кражах из магазина задержали в Коломне

В Коломне сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина. Им оказался 27-летний местный житель.

Во время патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, подходящего под описание из ориентировки. Несколько дней подряд он заходил в супермаркет, складывал алкоголь в пакет и уходил, не заплатив. Сотрудники магазина заметили это на камерах и сообщили в полицию.

Злоумышленника задержали и передали в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.