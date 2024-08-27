Подозреваемого в неоднократных кражах из супермаркета задержали в Воскресенске

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в нескольких кражах в одном и том же магазине. Им оказался 44-летний мужчина.

Во время патрулирования стражи порядка получили сигнал тревожной кнопки в охраняемом магазине. Прибыв на место, они выяснили, что постоянный клиент магазина попал в поле зрения камер при попытке кражи.

На кассе самообслуживания мужчина выборочно сканировал товары, а остальные перекладывал в пакет. Оплатив только часть продуктов, он попытался выйти. Злоумышленника доставили в полицию, где выяснилось, что это не первая его кража — ранее он совершил около десяти подобных преступлений на сумму свыше 60 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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