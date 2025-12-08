Подозреваемого в нанесении ножевого ранения задержали в Ленинском округе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья задержали мужчину, которого подозревают в нанесении ножевого ранения в одном из торговых центров Ленинского округа. Им оказался 45-летний уроженец ближнего зарубежья.

По предварительным данным, между двумя работниками произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес коллеге резаные ранения.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Подозреваемого задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего доставили в больницу.