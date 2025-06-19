Подозреваемого в краже телефона задержали в Голицыне

Фото: Пресс-служба УМВД России по Одинцовскому г. о.

Сотрудники уголовного розыска в Голицыне задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. Дежурная часть Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу приняла заявление от жителя рабочего поселка Большие Вяземы. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался житель рабочего поселка Заречье — его задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники установили, что злоумышленник обнаружил на улице утерянный телефон и присвоил его себе.

Сотрудник Следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мобильный телефон изъяли и вернули владельцу.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.