Подозреваемого в краже одежды из гипермаркета задержали в Электростали

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже из магазина. Им оказался 30-летний местный житель.
Сигнализация сработала в гипермаркете в поселке Случайный Массив. Правоохранителей вызвал охранник, который увидел, как посетитель прошел мимо кассы с недоплаченным детским комбинезоном, спрятанным под курткой, и попытался скрыться. Ущерб мог составить 12 тысяч рублей.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.
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