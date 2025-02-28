Подозреваемого в краже одежды из гипермаркета задержали в Электростали

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже из магазина. Им оказался 30-летний местный житель.

Сигнализация сработала в гипермаркете в поселке Случайный Массив. Правоохранителей вызвал охранник, который увидел, как посетитель прошел мимо кассы с недоплаченным детским комбинезоном, спрятанным под курткой, и попытался скрыться. Ущерб мог составить 12 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.