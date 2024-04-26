Подозреваемого в краже обуви задержали в Одинцове | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 12:54 Подозреваемого в краже обуви задержали в Одинцове Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже обуви в селе Юдине. Им оказался ранее судимый 34-летний москвич.

Стражи порядка получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине в Одинцовском округе. На месте выяснилось, что злоумышленник снял антикражные датчики с обувной пары, надел товар и попытался покинуть магазин.

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Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя при выходе из супермаркета и доставили его в отдел полиции. Сейчас по факту проводится проверка.

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