Подозреваемого в краже обуви задержали в Одинцове | 360°

26 апреля 2024, 12:54
Подозреваемого в краже обуви задержали в Одинцове
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже обуви в селе Юдине. Им оказался ранее судимый 34-летний москвич.
Стражи порядка получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине в Одинцовском округе. На месте выяснилось, что злоумышленник снял антикражные датчики с обувной пары, надел товар и попытался покинуть магазин.
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Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя при выходе из супермаркета и доставили его в отдел полиции. Сейчас по факту проводится проверка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Кражи
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