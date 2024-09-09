Подозреваемого в краже обуви из магазина задержали в Щелкове

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже кроссовок из гипермаркета. Им оказался 25-летний местный житель.

Инцидент произошел вечером на Пролетарском проспекте. Стражи порядка прибыли в торговый центр после срабатывания тревожной кнопки. Как выяснилось, посетитель выбрал новую пару обуви, переобулся и попытался незаметно выйти из магазина.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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