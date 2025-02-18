Подозреваемого в краже мобильного телефона задержали в Королеве
В Королеве сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже смартфона. Им оказался 29-летний мужчина из Брянской области
Ночью возле Дома культуры на улице Терешковой он, угрожая 24-летнему местному жителю, забрал его телефон и скрылся. Потерпевший сразу обратился в полицию.
Росгвардейцы вместе с полицией быстро нашли и задержали подозреваемого во дворе жилого дома. Телефон изъяли, сейчас по данному факту проводится проверка.
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