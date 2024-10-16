Подозреваемого в краже из супермаркета задержали в Пушкино

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже товара из супермаркета. Им оказался 38-летний местный житель.

Во время патрулирования улиц стражи порядка получили сигнал тревожной кнопки из магазина на Красноармейском шоссе. Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину, который пытался уйти с неоплаченным товаром.

Задержанного доставили в полицию. Выяснилось, что он уже был судим за кражу три года назад. Сейчас по данному факту проводят проверку.

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