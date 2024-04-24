Подозреваемого в краже из супермаркета задержали в Одинцове | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 13:05 Подозреваемого в краже из супермаркета задержали в Одинцове Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии Московской области задержали подозреваемого в краже из супермаркета. Им оказался 38-летний житель Раменского. Инцидент произошел в Одинцове.

Стражи порядка выяснили, что неизвестный гражданин, находясь на кассе самообслуживания, сделал вид, что испытывает трудности с использованием терминала и обратился к консультанту за помощью. После этого он оплатил лишь часть выбранных товаров и попытался выйти из магазина.

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В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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