Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который пытался украсть семь бутылок дорогостоящего алкоголя из магазина в микрорайоне Железнодорожном Балашихи.

Сигнал тревоги поступил с охраняемого сетевого супермаркета. Прибывший экипаж группы задержания встретил сотрудника службы безопасности, который сообщил о попытке хищения. Посетитель пронес бутылки со спиртным через кассовую зону, не оплатив товар.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 48-летний уроженец Владимирской области.