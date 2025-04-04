Подозреваемого в краже из магазина задержали в Ленинском округе

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже одежды из сетевого магазина. Им оказался 44-летний житель Москвы.

После срабатывания тревожной кнопки в охраняемом магазине, стражи порядка сразу приехали на место. Там их встретил охранник, который сообщил, что в торговом зале находится мужчина, похожий на человека, укравшего куртки месяц назад. Сотрудник безопасности увидел его по камерам видеонаблюдения, когда тот снова попытался украсть одежду.

Подозреваемого задержали и отвезли в полицию. Сейчас по делу ведется проверка, сумма ущерба уточняется.