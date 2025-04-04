Подозреваемого в краже из магазина задержали в Ленинском округе

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже одежды из сетевого магазина. Им оказался 44-летний житель Москвы.
После срабатывания тревожной кнопки в охраняемом магазине, стражи порядка сразу приехали на место. Там их встретил охранник, который сообщил, что в торговом зале находится мужчина, похожий на человека, укравшего куртки месяц назад. Сотрудник безопасности увидел его по камерам видеонаблюдения, когда тот снова попытался украсть одежду.
Подозреваемого задержали и отвезли в полицию. Сейчас по делу ведется проверка, сумма ущерба уточняется.
Почти 40 сезонных маршрутов до СНТ будут работать в Подмосковье в 2025 году
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат
Главный нарколог Подмосковья развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных
«Поможет избежать ажиотажа». Эксперт оценил идею о введении «шашлычного эмбарго» в России
Появилось видео после ДТП с перевернувшейся скорой на юге Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте