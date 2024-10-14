Подозреваемого в краже из магазина задержали в Электростали

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии в Электростали получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки. Он поступил из охраняемого магазина.

По прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина покинул магазин с десятью неоплаченными упаковками парфюма. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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