Сегодня 12:39 Подозреваемого в краже из магазина задержали в Электростали Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Во время патрулирования сотрудники Росгвардии в Электростали получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки. Он поступил из охраняемого магазина.
По прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина покинул магазин с десятью неоплаченными упаковками парфюма. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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