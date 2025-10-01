Подозреваемого в краже из магазина рецидивиста задержали в Подольске

Сотрудники Росгвардии задержали в Подольске мужчину, которого подозревают в краже дорогого алкоголя. Сигнал «тревога» поступил из магазина на улице Молодежный дом.

Когда на место прибыли стражи порядка, выяснилось, что посетитель заплатил только за дешевый напиток, а бутылку коньяка за 24 тысячи рублей спрятал под куртку и попытался вынести. Задержанным оказался 32-летний житель Чехова. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу.

Мужчину передали полиции для дальнейшего расследования.