Подозреваемого в краже электроинструментов задержали в Ленинском округе

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержала подозреваемого в краже электроинструментов в строительном магазине. Им оказался 33 гражданин.

Стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в строительном гипермаркете. Оказалось, что покупатель переклеил штрих-коды с дорогих товаров на более дешевые, после чего попытался пробить их на кассе самообслуживания.

Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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