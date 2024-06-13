Подозреваемого в краже электроинструментов задержали в Ленинском округе

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержала подозреваемого в краже электроинструментов в строительном магазине. Им оказался 33 гражданин.

Стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в строительном гипермаркете. Оказалось, что покупатель переклеил штрих-коды с дорогих товаров на более дешевые, после чего попытался пробить их на кассе самообслуживания.

Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».