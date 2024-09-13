Подосинковская школа присоединилась к всероссийскому патриотическому проекту

Школа в поселке Подосинково включилась во всероссийский проект «Орлята России». Для учеников провели урок, на котором ребятам рассказали о программе, ее треках и целях.

Тематический урок провели для учеников 4 «А» класса. Это было вводное занятие, на котором ребят познакомили с символикой программы, ее законами, девизом, логотипами треков и эмблемой.

Для школьников провели игры, в рамках которых представили семь треков программы. Ребята будут выполнять задания, связанные с этими треками, с октября.

Отметим, что всероссийская программа развития социальной активности обучающихся «Орлята России» помогает формировать у детей главные ценности, воспитывать в них добродушие, справедливость, смелость и трудолюбие.

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