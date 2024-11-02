Подопечные социального центра из Серпухова выиграли в творческом конкурсе

Областной творческий турнир «Поэтический ринг» прошел в драматическом театре в Сергиевом Посаде. В нем приняли участие активисты клуба для незрячих и слабовидящих «Видящие сердцем».
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, подопечные центра «Серпуховский» показали высокие результаты в творческом турнире. Третье место занята 79-летняя Ольга Корнаухова, а второе — 69-летняя Татьяна Гордон.
В министерстве добавили, что коллектив «Видящее сердце» существует пять лет и работает под руководством Светланы Смоленцевой. Ежегодно подопечные центры занимают призовые места на конкурсах и становятся лауреатами различных степеней.
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