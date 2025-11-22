Подольской больнице вручили награду областного профсоюза «Хрустальный бриллиант»

После объединения всех лечебных учреждений округа в клиническую больницу главной задачей было объединение коллег для общения и обмена опытом. Старшая медсестра реанимации Наталья Гордикова рассказала, как им удалось наладить диалог с коллегами.

«Мы стали проводить совместные большие мероприятия. Сначала было мероприятие на 100 человек, потом — более двухсот. Потом сотрудники стали просить, можно ли на эти мероприятия приходить с семьями, со своими супругами и детьми», — сказала Наталья Гордикова.

К примеру, в прошлом году сотрудники ПОКБ провели большую Масленицу.