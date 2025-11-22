Подольской больнице вручили награду областного профсоюза «Хрустальный бриллиант»

Подольской областной клинической больницы вручили «Хрустальный бриллиант» проекта «Корпорация». Таким образом областной профсоюз отметил работу первичной организации.

После объединения всех лечебных учреждений округа в клиническую больницу главной задачей было объединение коллег для общения и обмена опытом. Старшая медсестра реанимации Наталья Гордикова рассказала, как им удалось наладить диалог с коллегами.

«Мы стали проводить совместные большие мероприятия. Сначала было мероприятие на 100 человек, потом — более двухсот. Потом сотрудники стали просить, можно ли на эти мероприятия приходить с семьями, со своими супругами и детьми», — сказала Наталья Гордикова.

К примеру, в прошлом году сотрудники ПОКБ провели большую Масленицу.

Руководство открыто к общению. Каждый сотрудник может записаться на прием, чтобы обсудить и личные вопросы, и сложного пациента.

«Председателем Профсоюзной организации является Нефатов Сергей Дмитриевич, в молодежь-совет вхожу я. Мы приходим, решаем, как предполагаем, что нам лучше, как нам лучше. Наш главный врач Геворкян Вардан Самвелович всегда нас поддерживает», — добавила старшая медсестра отделения реанимации ПОКБ Наталья Гордикова.

По инициативе главного врача Вардана Геворкяна в ПОКБ зародилась добрая традиция — каждый год детей сотрудников, которые пошли в первый класс, возят на экскурсию в Дубровицы.

Всего за девять месяцев членство в профсоюзе выросло на 7% и достигло 79%. Это лучшая оценка доверия и эффективности. Отметим, что стали выше и награды подольских медиков. В этом году коллектив ПОКБ занял первое место в десятом туристическом слете работников здравоохранения Московской области.

