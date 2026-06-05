Подольский завод спецкабелей заключил соглашение с Бауманкой

На Петербургском международном экономическом форуме «Подольский завод специальных кабелей» подписал соглашение о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом имени Николая Баумана. Документ предусматривает совместную подготовку специалистов, стажировки студентов и программы повышения квалификации для сотрудников предприятия.

Соглашение между одним из ведущих промышленных предприятий Подольска и крупнейшим техническим вузом страны направлено на развитие кадрового потенциала высокотехнологичных производств. Стороны намерены выстроить систему взаимодействия, которая позволит будущим инженерам получать практические навыки на реальном производстве еще во время обучения, а действующим специалистам — совершенствовать профессиональные компетенции.

Студенты МГТУ имени Баумана смогут проходить практику и стажировки на площадке «Подольского завода специальных кабелей». В свою очередь, сотрудники предприятия получат возможность проходить переподготовку и повышать квалификацию в университете. Кроме того, инженеры завода будут участвовать в образовательном процессе, читать лекции и консультировать студентов при подготовке выпускных квалификационных работ.

«Такое сотрудничество позволит связать образовательный процесс с реальными потребностями промышленности. Будущие специалисты смогут решать практические задачи еще на этапе обучения», — отметили представители предприятия.

«Подольский завод специальных кабелей» выпускает продукцию для отраслей с повышенными требованиями к надежности и безопасности. Кабели предприятия применяются в арктических проектах, аэрокосмической сфере и нефтехимической промышленности. Для разработки таких решений требуются высококвалифицированные инженеры и специалисты технического профиля.

Новое партнерство позволит укрепить связь между образованием и производством, а также создать дополнительные возможности для профессионального роста молодежи. В округе рассчитывают, что взаимодействие предприятия и вуза поможет подготовить новое поколение инженеров, востребованных как на подольских производствах, так и в других регионах страны.