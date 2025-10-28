Подольский центр детского творчества капитально отремонтируют в 2026 году

В подольском микрорайоне Климовск продолжается капитальный ремонт центра детского творчества. Здание расположено на Школьной улице.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которую реализуют в рамках национального проекта «Семья».

«В настоящий момент строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, а также осуществляют ремонт фасада и кровли. Стройготовность объекта превысила 20%», – уточнили в Министерстве строительного комплекса региона.

Специалисты заменят инженерные сети, сантехнику и радиаторы, обновят полы, потолки, двери и окна.

Кроме того, планируется провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории возле школы. После завершения работ в здании установят новые мебель и технику.

Учреждение откроет двери для детей уже в следующем году.