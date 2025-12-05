Подольский центр детского творчества капитально отремонтируют в 2026 году

Центр детского творчества на Школьной улице в Климовске капитально отремонтируют в 2026 году. Там установят новые окна, двери, радиаторы, сантехнику и многое другое.

Ремонт на объекте уже идет, а общая готовность фасадных работ уже достигла 80%, рассказали в областном Минстрое. В здании притупили к отделке помещений и монтажу окон.

В ходе ремонта в здании также обновят все инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, кровлю, двери и входные группы. В помещения появится современная мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».