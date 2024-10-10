Подольский роддом стал лауреатом всероссийской медицинской премии

Медики из Подольска получили престижную награду XI Всероссийской премии в области перинатальной медицины «Первые лица». В номинации «Специальный приз экспертного совета» была отмечена работа Подольского родильного дома.

Премия «Первые лица» вручается с 2013 года. Это единственная на сегодняшний день награда для специалистов, которые вносят большой вклад в развитие перинатальной медицины в нашей стране.

Кроме того, диплома второй степени в номинации «Приз открытого интернет-голосования» удостоена заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Татьяна Дорофеева.

Подольские врачи получили награды из рук заслуженного врача России Николая Володина. Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что медики муниципалитета становятся лауреатами премии «Первые лица» постоянно и совершенно заслуженно. «Гордимся нашими специалистами!», — добавил он.

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